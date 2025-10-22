Haberler

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen: 'Bireysel Hatalar Mağlubiyeti Getirdi'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-1 yenilen Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, maç sonrası bireysel hataların mağlup olmalarına neden olduğunu belirtti. Atmosferin müthiş olduğunu vurgulayan Knutsen, takımının performansının yeterli olmadığını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1 yenilen Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.

Norveçli teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı futbolcuları çok iyi tanıdıklarını aktaran Knutsen, "Bugün takımımızda bazı bireysel hatalar yapıldı. Böyle bir seviyede bireysel hatalar yapınca böyle bir sonuç oluyor. Üç golü onlara armağan ettik. Hatta 3'ten fazla gol atabilirlerdi. Böyle bir seviyede performansımız yeterli gelmedi. Maça taktiksel olarak iyi hazırlanmıştık. Fazla sayıda bireysel hatalar yaptığımız için böyle bir sonuç ortaya çıktı." diye konuştu.

RAMS Park'taki yüksek ses nedeniyle kullandığı kulak tıkaçlarının işe yaramadığını aktaran Knutsen, "İnanılmaz, fantastik bir atmosfer vardı. Taraftarlar harikaydı ancak tıkaçlar işe yaramadı. Bir süre sonra da attım. Hatta şu anda biraz baş ağrısı çekiyorum. Atmosfer harikaydı." ifadelerini kullandı.

Kjetil Knutsen, hem Galatasaray takımından hem de stattaki atmosferden etkilendiklerini dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. Statlar tamamen dolu olacaktır. Bunu beklememiz gerek. Şampiyonlar Ligi'nde seviye çok yüksek. Bugün takım olarak iyi oynayamadık. Galatasaray iyi baskı yaptı, iyi fırsatlar yakaladı. Sonuca, elimizdeki toplama baktığımızda yeterli gelmedi. Her zaman olduğu gibi bu maçtan da öğrenecek çok şeyimiz var." şeklinde görüş belirtti.

