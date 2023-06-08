Bocce Volo Türkiye Şampiyonasında Türkiye İkincisi Melike Özay Samsun'a Döndü

Ankara'da düzenlenen Okul Sporları faaliyet programında yer alan Bocce Okul Sporları müsabakasında Türkiye ikincisi olan Melike Özay, Samsun'a döndü. Okul Müdürü İsmail Karaçeşme, Özay ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nuri Tepe'yi tebrik ederek, onlara desteklerinin süreceğini belirtti.

Bocce Volo Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Melike Özay, Samsun'a döndü.

Ankara'da 6-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Bocce Okul Sporları müsabakasında Alaçam Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Melike Özay Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyona sonrası memleketine dönen Melike Özay ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nuri Tepe, Okul Müdürü İsmail Karaçeşme'yi makamında ziyaret etti.

Karaçeşme, Özay ve Tepe'yi tebrik ederek, "Bu yıl ilk defa katıldığımız Okul Sporları Bocce Volo Türkiye Şampiyonasında kızımız Türkiye ikincisi olarak bizleri onurlandırdı. Emeklerinden dolayı öğrencimiz Melike Özay'ı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nuri Tepe'yi tebrik ediyorum. Onlara destelerimiz sürecek." dedi.