Bitti denmişti! Galatasaray'ın Grillitsch transferindeki pürüz ortaya çıktı
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Galatasaray'ın Hoffenheim ile biten sözleşmesini uzatmayan ön libero Florian Grillitsch ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti. İmza için İstanbul'a gelmesi beklenen oyuncunun transferinde pürüz çıktı. Grillitsch'in maaş beklentisini artırması bu transfer sürecini uzattı.
Galatasaray, üst üste transferlerini sonuçlandırmaya devam ediyor. Bu transferlerden birinin de Florian Grillitsch olması beklenirken ciddi bir pürüz ortaya çıktı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fanatik'in haberine göre, oyuncunun rakamı 2 milyon 250 bin euro'ya çıkarması transferi sekteye uğratmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un 26 yaşındaki orta sahayı çok istediği ve yönetimin bu nedenle transfer defterini kapatmadığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Grillitsch'in istediği rakamı aşağıya çekip anlaşma zemini bulmak için görüşmelerine devam ediyor.
DUBOIS VE SEFEROVIC İSTANBUL'DA
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcular, Haris Seferovic ve Leo Dubois İstanbul'da. Bu isimlerden sonra açıklanacak futbolcunun da Florian Grillitsch olması bekleniyor.
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