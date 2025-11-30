Bitlisspor Zirveyi Sıkı Tutuyor: Kurtalanspor'u 3-0 Geçti

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlisspor, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Kurtalanspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek zirvedeki iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Gol pozisyonlarında istediğini bulamayan ekipler, devreye 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf ise Bitlis ekibi oldu. Ataklarını sıklaştıran sarı-siyahlılar, dakikalar 60'ı gösterdiğinde bulduğu golle skoru 1-0 yaptı. Maçın temposunu eline alan Bitlis temsilcisi, 80 ve 88. dakikada bulduğu gollerle de müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu maçla birlikte Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü hem namağlup hem de gol yemeden yoluna lider olarak devam ediyor. - BİTLİS