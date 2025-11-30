Bitlisspor Zirveyi Sıkı Tutuyor: Kurtalanspor'u 3-0 Geçti
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bitlisspor, Kurtalanspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İkinci yarıda bulduğu gollerle istikrarını koruyan Bitlis temsilcisi, namağlup olarak yoluna devam ediyor.
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlisspor, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Kurtalanspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek zirvedeki iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Gol pozisyonlarında istediğini bulamayan ekipler, devreye 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf ise Bitlis ekibi oldu. Ataklarını sıklaştıran sarı-siyahlılar, dakikalar 60'ı gösterdiğinde bulduğu golle skoru 1-0 yaptı. Maçın temposunu eline alan Bitlis temsilcisi, 80 ve 88. dakikada bulduğu gollerle de müsabakayı 3-0 kazandı.
Bu maçla birlikte Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü hem namağlup hem de gol yemeden yoluna lider olarak devam ediyor. - BİTLİS