Bitlisli Sporcular Avrupa Muaythai Şampiyonasında Başarı Kazandı

Avrupa Muaythai Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasına katılan Bitlisli sporculardan Özlem Melek Korkmaz şampiyon olurken, Muhammed Karayılan ise Avrupa 3.'sü oldu.

Uzakdoğu sporlarındaki başarılarıyla adından söz ettiren Bitlisli sporcular, 7-14 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Kupasını da boş geçmedi. Ülkemizi temsilen Avrupa Kupası gençler kategorisinde mücadele eden Özlem Melek Korkmaz (17) Avrupa Kupası Şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası büyükler kategorisinde mücadele eden Muhammed Karayılan ise Avrupa 3.'sü oldu. 2023 yılını önemli derecelerle noktalayan milli sporcular, yeni hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu yıl muaythaide Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde ettiğini hatırlatan Milli Sporcu Özlem Melek Korkmaz, ilk kez katıldığı Gençler Avrupa Kupasında da şampiyonluk elde etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Korkmaz, "İlk defa katıldığım bu şampiyonada şampiyonluk elde ettiğim için çok mutluyum, çok gururlandım. 2023 yılı benim açımdan oldukça başarılı bir yıl oldu. Hedefim yine tüm şampiyonalarda şampiyon olmak ve en önemlisi Dünya şampiyonu olmak. İnşallah 2024 yılında yeni hedeflerime ulaşmak için Ömer Hocamla birlikte var gücümle çalışacağım" diye konuştu.

Şampiyonanın büyükler kategorisinde Avrupa 3.'sü olan Muhammed Karayılan ise şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ancak bu yıl Avrupa 3.'lüğünün nasip olduğunu söyledi. 2024 yılı şampiyonaları için şimdiden hazırlanmaya başladığını anlatan Karayılan, "Çok iyi bir sezon geçirdik. Şampiyonaya oldukça iyi hazırlanmıştım ancak üçüncülük nasip oldu. Ama 2024 yılına bomba gibi giriyoruz. İnşallah tüm şampiyonalarda şampiyonlukları tek tek göğüslemek istiyorum" dedi.

Milli sporcular Özlem Melek Korkmaz ve Muhammed Karayılan'ın şampiyonada elde ettikleri başarılarla bir kez daha gurur yaşattıklarını belirten Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış da, sporcularla gurur duyduğunu söyledi. Elde edilen başarıdan ötürü sporculara tebrik, antrenörleri Ömer Uğur'a ise katkılarından dolayı teşekkürlerini ileten Elkatmış, "Müdürlüğümüze bağlı Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz muaythai sporcularının elde etmiş olduğu başarıyla gurur duyduk. Gençlerimiz her alanda bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Müdürlük olarak bizlerde onların başarısı için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimiz her şeyin en güzeline layık, onlar için ne yapsak azdır. Milli sporcular Özlem Melek Korkmaz ve Muhammed Karayılan başta olmak üzere tüm gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca başarıdaki katkılarından dolayı da tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kickboks ve Muaythai Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur ise sporcularıyla bu yıl iyi bir sezon geçirdiklerini anlattı. Elde ettikleri başarıdan ötürü sporcularına tebriklerini ileten Uğur, "14 ülkenin Avrupa şampiyonasında, 25 ülkenin de Avrupa kupasında mücadele ettiği şampiyonada Bitlis'ten sporcularımızla katılım sağladık. Şampiyonaya katılım sağlayan Tatvanlı sporcularımızdan Özlem Melek Korkmaz Gençler Avrupa Kupası Şampiyonu, Muhammed Karayılan ise büyükler Avrupa 3.'sü olma başarısı elde etti. Sporcumuz Özlem Melek Korkmaz bu yıl için gerçekten çok başarılı bir sezon geçirdi. Bu yıl Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etmişti. Ardından da son olarak Avrupa Kupası Şampiyonluğuyla taçlandırdı. Muhammed Karayılan'ı da Süper Lig şampiyonluğu vardı, ardından Avrupa 3.'lüğü elde etti. Tüm sporcularımızın olduğu gibi bu iki sporcumuzun da 2024 yılında tabi ki yeni hedefleri olacak. Bu hedefleri doğrultusunda daha sıkı çalışıp daha çok başarı elde edecekler. Bizlerde bu süreçte elimizden gelen desteği sunmaya çalışacağız. Bu vesile ile tüm sporcularımı tebrik ediyor, başarıya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS