Bitlisli Sporcular Antalya'da Düzenlenecek Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

Bitlis'i temsilen 30 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Muaytahi Dünya Gençler ve U23 Dünya Kupası'na katılacak sporcular, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'i ziyaret etti. Genç sporcuların katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri başarıların önemine dikkat çeken Kaymakam Demir, dünya kupasında da genç sporcuların önemli başarılar elde edeceğine inandıklarını ifade etti.

Bitlis'i temsilen 30 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Muaytahi Dünya Gençler ve U23 Dünya Kupası'na katılacak sporcular, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz ve Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur ile birlikte genç sporcuları makamında ağırlayan Kaymakam Demir, kendisine şampiyonluk sözü veren sporculara başarı dileklerini iletti.

Genç sporcuların katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri başarıların önemine dikkat çeken Kaymakam Demir, dünya kupasında da genç sporcuların önemli başarılar elde edeceğine inandıklarını ifade etti.

Ziyarette Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur tarafından Kaymakam Demir'e plaket takdiminde bulunuldu. - BİTLİS