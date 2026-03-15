Eren Stadyumu'nda kar temizliği

Bitlis'te bugün oynanacak olan Bitlis Spor 1916- Mardin Nusaybin Spor karşılaşması öncesi Eren Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

Yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan stadyum zemini ve tribün çevresi, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek maçın oynanacağı alanda hazırlık yapılıyor.

Ekipler, karşılaşmanın sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için sahada biriken karları temizleyerek zemini futbol oynamaya uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün oynanacak mücadele öncesi yapılan çalışmalarla Eren Stadyumu'nun maç saatine kadar hazır hale getirilmesi hedefleniyor. - BİTLİS

