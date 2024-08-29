Bitlis'te düzenlenen Muaythai Şampiyonası sona erdi

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi.

Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Üç gün süren müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Federasyonun genel sekreteri Korkmaz Atalay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen şampiyonaya katılanlara teşekkür etti.

Atalay, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şampiyonamızı burada düzenledik. Daha önce de 'Bir Gün Spor Bir Gün Siper' sloganıyla Çanakkale, Bilecik, Sakarya ve Dumlupınar'da etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızın mili bilinç duygularını canlı tutmayı amaçlıyoruz. Geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Şampiyonaya Bitlis, çok güzel ev sahipliği yaptı. Sporcularımız buradan çok iyi anılarla ayrıldı. Şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı."