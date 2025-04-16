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Bitlis Sporcularından Muaythai Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı

Bitlis Sporcularından Muaythai Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı
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Antalya'da düzenlenen Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Bitlis'i temsil eden sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Gamze Korkmaz ve Özlem Melek Korkmaz, dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Antalya'da düzenlenen Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonasında Bitlis'i temsil eden sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

11-16 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonasında Bitlis'i temsilen 5 sporcu mücadele etti. Büyük bayanlar 45 kilogram kategorisinde Gamze Korkmaz Türkiye şampiyonu olurken, büyük bayanlar 48 kilogramda Özlem Melek Korkmaz da Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Büyük erkekler 91 kilogramda Ahmet Yasin Üstündağ Türkiye ikincisi, büyük erkekler 54 kilogramda ise Seyit Ali Arıcı Türkiye üçüncüsü oldu.

Elde ettikleri bu başarılarla Gamze Korkmaz ve Özlem Melek Korkmaz, önümüzdeki ay Türkiye'de düzenlenecek olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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