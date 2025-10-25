Bitlis 1916 Futbol SK, Dersim Spor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
Bölgesel Amatör Lig'de Bitlis 1916 Futbol SK, sahasında Dersim Spor'u 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. İlk yarıda 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda attığı golle skoru 2-0'a taşıdı ve maç bu şekilde sona erdi.
Bitlis Merkez Eren Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk dakikalarında golü bulan ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada 75. dakikada ev sahibi takım 2. golü bularak 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra gelişen ataklardan sonuç çıkmayınca maç ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.
Bitlis 1916 Futbol SK, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor