Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalistleri basın toplantısında buluştu

MERSİN (AA) - Basketbolda Mersin'in ev sahipliğini üstlendiği Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe Safiport ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanacak final maçı öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun kentte gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu oldukları söyledi.

Etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Tümer, "Finale kalan takımlarımızı tebrik ediyorum. Yarın salona gelecek seyircilerimize ve televizyon başındaki sporseverlere güzel bir mücadele izleteceklerine inancım sonsuzdur." diye konuştu.

TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı da Mersin'in basketbolda önemli bir şehir olduğunu belirterek, "İki takımımız yarın final oynayacak. Mersin halkını bu güzel organizasyona davet ediyorum." dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise organizasyonun ev sahipliğini üstlendikleri için mutlu olduklarını, ilçeyi sporun merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Başantrenörler final için iddialı

Finalist ekiplerden Fenerbahçe Safiport'un başantrenörü Victor Lapena, Türkiye'de kendini evindeymiş gibi hissettiğini ifade etti.

Türk insanının sıcakkanlı olduğunu dile getiren Lapena, "Türkiye ve Türk basketbolu için her zaman en iyisini diliyorum. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi çok iyi mücadele sergiledi. Yarın çok iyi bir mücadele olacağına inanıyorum. Mersin ekibi kaliteli bir takım. Bundan sonra top oyuncularda. Oyuncular en yüksek performanslarını verecektir. Onlara güveniyoruz. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar." şeklinde konuştu.

Lapena, bir gazetecinin, "Alina Iagupovan yarı final maçında oynamadı. Yarın kadroda yer alacak mı?" sorusuna, "Bu bir sır ve bunun hakkında bir şey söyleyemem." yanıtını verdi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Aziz Akkaya da çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Fenerbahçe köklü bir kulüp ama ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de iyi bir organizasyon. Bu organizasyona daha da değer katmak için buraya geldim. Kupayı burada bırakmak istiyoruz. Avrupa'da iddialı iki takım... Yarın iki süper takım oynayacak. Tüm taraftarlar bu iki takımı izlesin." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanlarının kendine güveni tam

Fenerbahçe Safiport'un takım kaptanı Tuğçe Canıtez, rakipleri ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi hem Avrupa'da hem Türkiye'de başarılı bir ekip olduğunu ve saha avantajı bulunduğunu anlatarak, "Taraftarımız her zamanki gibi yanımızda olacak. Fenerbahçe olarak biz her zaman her yerde şampiyonluğu hedefleyen bir takımız. Keyifli bir maç olacağına inanıyorum." diye konuştu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi takım kaptanı Esra Ural Topuz da takım olarak bu sene her kulvarda şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayarak, "Güzel basketbol oynayarak hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ardından da FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Final'e daha emin adımlarla gitmek istiyoruz. Seyir zevkinin yüksek olduğu bir maç diliyorum. İyi olan kazansın." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından katılımcılar, kupa önünde fotoğraf çektirdi.

Kupanın final maçı yarın saat 15.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.