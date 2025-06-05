Bisiklet Yarışında Kaza Geçiren Sporcu Hayatını Kaybetti

Bisiklet Yarışında Kaza Geçiren Sporcu Hayatını Kaybetti
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İran'da düzenlenen 2025 Tour Of İran bisiklet yarışında kaza geçiren Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç sporcunun cenazesi memleketi Konya'ya getirildi ve gözyaşları içinde toprağa verildi.

İRAN'da düzenlenen 2025 Tour Of İran yarışında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Spor Toto Bisiklet Takımı'nın sporcusu Mustafa Ayyorkun (21), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of İran Bisiklet Yarışı'nın 5'inci etabında, 31 Mayıs Cumartesi günü Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun, geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı. Ayyorkun, tedavi altına alındığı hastanede geçen salı günü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ayyorkun'un cenazesi İran'dan uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Konya Havalimanı'nda teslim alınan Ayyorkun'un cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Çumra ilçesi Fethiye Köyü'ne götürüldü. Ayyorkun'un cenazesi kılınan namaz sonrası, sevenlerinin gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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