Bisiklet Tutkunları Bayburt'ta 80 Kilometre Yol Kat Etti

Bisiklet tutkunları 80 kilometre yol kat etti

BAYBURT - Bu yıl Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vangölü Aktivistleri Derneği katkılarıyla ilki düzenlen Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivaline katılan sporcular, festivale ismi verilen Türk Dünyası'nın Bilge Atası Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesine gidebilmek için saatlerce pedal çevirdiler. Yaklaşık Bayburt Merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan türbeye hareket eden bisiklet tutkunları gidiş dönüşle birlikte 80 kilometre yo kat ederek Bayburt'ta farklı bir etkinliğe imza attılar. 20 farklı ilden gelen 60 sporcu ve vatandaşların yol güvenliği ise trafik jandarma ve trafik polislerince kontrollü bir şekilde sağlandı.

İran'dan gelerek bisiklet festivaline katılan Yousef Najati, "Dede Korkut'un türbesine gidiyoruz. 35-40 kilometre civarında yolumuz var. Gidip orayı göreceğiz ardından Bayburt Merkeze geri dönüş yapacağız" dedi.

Festivale Bitlis'ten ailesiyle birlikte katılan Dilruba Ercan, "Festivale ailecek hep birlikte katıldık. Çocuğumuzla festivale katıldık çünkü kızımda çevre farkındalığı oluşturmak istiyoruz, onu da çekirdekten yetiştirmek istiyoruz. Gelecek onlara ait ve bu bilinci, bu farkındalığı küçük yaşlarda öğrensin istiyoruz" diyerek konuştu.

11 yaşındaki Bitlis Tatvanlı bisiklet tutkunu Eslem Ece, bisiklet binmeyi çok sevdiğini belirterek, sağlıklı yaşam için herkesin bisiklete binmesi gerektiğini hatırlattı.

Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü Genel Başkanı Erdoğan Özel ise, düzenlenen festivalden bahsederek, "Bugün Bayburt'tayız. Bayburt'ta bulunan tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımı için bir festival düzenledik. Dede Korkut Bayburt için, Türk Dünyası için önemli bir isim. 8'inci yüzyılda yaşamış önemli bir şahsiyet, bizler de hikayeleriyle büyüdük. Biz Dede Korkut'u çok önemsiyoruz, Dede Korkut'un tanınması için bu festivali tertip ettik. Bugünkü durağımız Dede Korkut Türbesi oldu. Yaklaşık 40 kilometrelik yolu bisikletlerimizle geldik. Amacımız ülkemizin tarihiyle, doğasıyla, kültürel değerleriyle tanıtımına katkı sunmak. Bunu da en sağlıklı, en doğa dostu olan araçla bisikletlerle yapıyoruz. Birçok festival yaptık, ilk kez de Bayburt'ta yapıyoruz, bunu da inşallah geleneksel hale getireceğiz. Şu an 60 kişilik ekiple buradayız, seneye 100-150 şeklinde devam edecektir diye umut ediyorum. 20 ilden aramızda sporcular var, bisiklet kültürünü geliştirmek istiyoruz, gençlerimizi bisiklete teşvik etmek istiyoruz. Halkta bir farkındalık oluşturmak istiyoruz, artık arabadan inin, bisiklete binin diyoruz. Hem sağlıklı olalım, hem doğayı yaşayalım, hem de bu güzelliklerimize, tarihimize, doğamıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.