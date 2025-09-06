Bisiklet Antrenmanı Sırasında Hayatını Kaybeden Sporcu İçin Trafik Güvenliği İhlalleri Protesto Edildi

ANKARA'da bisiklet antrenmanı sırasında arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Berkan Kobal'ın (52) antrenman arkadaşı Barış Topçu, "Şehirlerimizde motorlu araçlar için hız sınırları düşürülmeli, trafik yavaşlatılmalı, sürekli ve etkili denetimler gerçekleştirilmelidir" dedi.

Ankara'da 20 yıllık triatlon sporcusu Berkan Kobal, bisiklet antrenmanı sırasında arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 27 Ağustos'ta yaralandı. Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kobal, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Otomobiliyle Kobal'a çarparak ölümüne yol açan ve kaza tespit tutanağında tam kusurlu bulunan sürücü A.İ.C. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi üyeleri, Kobal'ın ailesi ve yakınları, Anıtpark'ta bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişi, 'Trafikte katil var', 'Beni fark et, katilim olma', 'Kornaya değil frene bas', 'Kaza değil cinayet', 'Bisikletime çarparsan ölürüm', 'Berkan Kobal burada' yazılı pankartlar taşıdı.

'SIRADAN BİR TRAFİK KAZASI DEĞİLDİR'

Grup adına basın açıklamasını kaza sırasında yanında bulunan antrenman arkadaşı Barış Topçu yaptı. Topçu, "Berkan Kobal trafik terörüne kurban gitti. Bu bir kaza değil, cinayettir. 27 Ağustos 2025 sabahı saat 06.15'te Ankara'da Malazgirt Bulvarı'nda yaşanan olay, sıradan bir trafik kazası değildir. Can dostumuz, sporcumuz Berkan Kobal; denetimsizlik, eğitimsizlik ve cezasızlığın kurbanı olmuştur. Şehir içinde hız limitlerine uymayarak çok yüksek hızlı araç kullanan bir sürücü tüm kurallara uygun şekilde yol alan biz iki bisikletliye çarpmıştır. Ben bu olayda herhangi bir yara almadım ama Berkan Kobal şu anda aramızda yok" dedi.

Bir hafta içinde 4 bisikletlinin kazalarda hayatını kaybettiğini söyleyen Topçu, "Yarın başka bir sporcu, bisikletiyle evinden işine giden bir vatandaş ya da bir çocuk aynı tehlikeyle karşılaşabilir. Bizler bunu açıkça ilan ediyoruz. Dikkatsizlik, sorumsuzluk ve yüksek hız hiçbir zaman can almayı meşru kılmaz. Hiçbir vatandaş yolda ve kaldırımda, 'Her an bir araç gelip çarpabilir' korkusuyla yaşamak zorunda değildir. Trafikte can güvenliği devletin, yerel yönetimlerin ve toplumun ortak sorumluluğundadır. 'Artık yeter' diyoruz. Etkili denetim, caydırıcı cezalar ve trafik bilinci yaşamsal bir zorunluluktur. Sporcularımızı, çocuklarımızı, vatandaşlarımızı korumak için vakit kaybedilmemelidir. Gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Şehirlerimizde motorlu araçlar için hız sınırları düşürülmeli, trafik yavaşlatılmalı, sürekli ve etkili denetimler gerçekleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.