Birol Aydın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Birol Aydın seçildi.

Ankara'da TZOB Otel'deki genel kurulda mevcut başkan Birol Aydın, seçime tek aday girdi.

Genel kurul gündeminin oylanmasının ardından yapılan seçimde 131 delege oy kullandı. Birol Aydın, 130 oy alarak yeniden başkan oldu, 1 oy geçersiz sayıldı.

Aydın, 4 dönemdir seçime tek aday girdiğini belirterek delegelere teşekkür etti.

Özel sporculara hizmetinin devam edeceğini vurgulayan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Yüküm bir kez daha ağır. Allah beni size mahcup etmesin. Bir çocuk evde kalmayana kadar devam edeceğiz. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak ortaya koyduğumuz bütün planlamaları gerçekleştirmiş olmanın büyük gururunu yaşamaktayız. Yıllardır yapılan birçok çalışma ve kazanılan başarılar başta federasyonumuzun yönetim kurulu olmak üzere tüm kurullarımız, kulüplerimiz, antrenörlerimiz ve ailelerimizin büyük katkısıyla kazanılmıştır. Biz, tüm paydaşlarımızla büyük bir aileyiz."

Birol Aydın'ın yönetim kurulunda Sadettin Akçi, Efkan Korkmaz, Ensar Kurt, Osman Akdemir, Metin Toraman, Ömer Osman Yanık, Abdullah Uçan, Bülent Ersöz, Ömer Faruk Kırali ve Hakkı Öztürk yer aldı.