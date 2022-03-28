Birlikte dünyaya açılıyorlar! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo resmen ortak oldu - Haberler

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Birlikte dünyaya açılıyorlar! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo resmen ortak oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Restoran zinciri sahibi Türk Şef Burak Özdemir (CZN Burak), İngiltere'nin başkenti Londra'da kasım ayında açmaya hazırlandıkları restoranın ortağının dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dijital pazarlarda yer almak isteyen girişimcilere yol haritası oluşturmak hedefiyle düzenlendiği Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları, yoğun bir katılımla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Birlikte dünyaya açılıyorlar! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oldu

TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Danışmanı Adnan Akgün ve Dijital Pazarlama Uzmanı Mustafa Sönmezay, Dijital Girişimcilik ve Yeni Nesil İş Alanları, Türkiye'nin Girişimcilik Haritası, Proje ve Fikir Geliştirme, Sosyal Medya Pazarlama, E-Ticaret, E-ihracat, Dijital Pazarlama, Yasal Düzenlemeler, Şirket Kuruluşu gibi konularda genç girişimcileri bilgilendirdi. Programın ikinci bölümünde ise dijital pazarın önemli Türk markalarından biri olan Sefamerve'nin kurucusu Mehmet Metin Okur ve bir sosyal medya fenomeni haline gelen restoran zinciri sahibi Burak Özdemir ( Czn Burak ), kendi deneyimlerinden örneklerle başarıya giden yolu anlattı.

Birlikte dünyaya açılıyorlar! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oldu

Geçtiğimiz yıl La Liga'nın konuğu olarak gittiği Madrid'de Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra'da ortak restoran açacaklarını Bursalı takipçilerine açıkladı. Söyleşisi sırasında 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, "Bu yılın 11'inci ayında İngiltere'deki yerimizi açıyoruz. Londra'da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz" dedi.

Birlikte dünyaya açılıyorlar! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oldu

Özdemir'in bu açıklamaları, salonu dolduran takipçilerinden bol bol alkış aldı. Bu arada Burak Özdemir, sunumunun sonlarına doğru sahnede doğum günü sürprizi yaşadı. Yaş gününü sahnede kutlayan Özdemir, doğum günü pastasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte keserek kutladı.

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cristiano Ronaldo, CZN Burak, Bursa, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Murat ÖREN:

Burak Özdemir çok yardımseverde bir insan. Toplumsal olaylara duyarlı yaklaşarak elinden gelen yardımı yapıyor. Bu yönü ile çok sevildi.

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Suskun Demir:

Helal olsun sana kardeş...

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