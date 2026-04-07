Birleştirilmiş sınıf takımı zirveye koşuyor

Birleştirilmiş sınıf takımı zirveye koşuyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasında kırsal bir okul büyük bir başarıya imza attı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasında kırsal bir okul büyük bir başarıya imza attı. Birleştirilmiş sınıflardan oluşan Şehdavutlar İlkokulu takımı, güçlü rakiplerini geride bırakarak son dört takım arasına kalmayı başardı.

Toplam 16 ilkokulun katıldığı turnuvada azim ve mücadeleleriyle dikkat çeken Şehdavutlar İlkokulu öğrencileri, ilçede adından söz ettirdi. Kırsal kesimde eğitim gören ve farklı yaş gruplarından oluşan öğrencilerin kurduğu takım, elde ettiği başarıyla takdir topladı.

Şehdavutlar İlkokulu, Perşembe günü Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadeleyi kazanması halinde kırsal okul takımı tarihinde ilk kez finale yükselmiş olacak.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da elde edilen başarıyı övgüyle değerlendirerek, "İlk kez birleştirilmiş sınıf öğrencilerinin finallere bu kadar yaklaşması azmin sonucudur. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
