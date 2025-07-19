Birgül Erken'den Türkiye Rekoru

Birgül Erken'den Türkiye Rekoru
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Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, paletsiz sabit ağırlık kategorisinde 38 metreye dalış yaparak Türkiye rekorunu kırdı. Üç gün üst üste altın madalya kazanan Erken, yarın çift palet branşında yarışacak.

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, Türkiye rekoruna imza attı.

Kaş ilçesindeki şampiyonada, paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde 38 metreye dalış yapan Erken, Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu, M1 kategorisinde yarıştığı şampiyonada üç gün üst üste altın madalya kazandı.

Erken, şampiyonanın son gününde yarın çift palet branşında dalış yapacak.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Spor
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