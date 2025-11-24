Haberler

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Güncelleme:
Adana Demirspor, ekonomik sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Aylardır maaş alamayan personel, yasal süreç başlatarak kulübün mali krizini derinleştirdi. İcra memurlarının kulüp tesislerine gelmesi ve haciz işlemlerine başlaması, krizin boyutunu gözler önüne serdi. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmezken, sportif açıdan da zor günler yaşayan Demirspor'un geleceği belirsizliğini koruyor.

  • Adana Demirspor'un tesislerine haciz memurları tarafından haciz işlemi uygulandı.
  • Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'de eksi 23 puanla son sırada yer alıyor.
  • Adana Demirspor personeli aylardır maaş alamadığı için yasal süreç başlattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, uzun süredir derinleşen ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Bir zamanlar Avrupa'da boy gösteren kulüpte yaşanan mali kriz, artık tesislerin kapısına haciz memurlarının dayanmasına kadar vardı. Aylardır maaş alamayan personelin yasal süreç başlatmasıyla birlikte kulüp ciddi bir çıkmazın içine sürüklendi.

PERSONEL ALACAKLARINI TAHSİL ETMEK İÇİN İCRAYA BAŞVURDU

Yaklaşık bir yıldır gelir elde edemeyen kulüp çalışanlarının başvurusu üzerine icra memurları polis eşliğinde Adana Demirspor tesislerine geldi. Yapılan incelemeler sonucunda kulübe ait çeşitli eşyaların haciz işlemlerine başlandığı öğrenildi. Tesislerde yaşanan sessizlik ve belirsizlik, krizin kulüp içindeki boyutunu açıkça ortaya koydu.

KULÃœPTEN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Taraftarlar ve kamuoyu gelişmeleri yakından takip ederken, Adana Demirspor yönetimi henüz yaşanan mali krizle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Sessizlik hÃ¢kim olurken, kulübün geleceğine dair soru işaretleri her geçen gün artıyor.

TAKIM EKSİ 23 PUANLA SON SIRADA

Sportif açıdan da zor günler geçiren Adana Demirspor, üst üste aldığı cezaların ardından ligde eksi 23 puana gerileyerek son sıraya demir attı. Ekonomik çöküşün sportif başarısızlıkla birleşmesi, kulübün kısa vadede nasıl bir çözüm üreteceği konusunda büyük endişe yaratıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPc Copat:

kapatın klübü

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Haciz insan ın her şeyini alsada.. aklındaki bilgi ve hatıraları alamaz. İşte bu sebepden dolayıdır, güzel hatıralar oluşturmalıyız gençken. Böylelik ile yaşlandığımızda, hiç kimse hatıralarımıza el koyamayacak. Zaten ben bu sebepden dolayıdır Nowiwi isimli web site mi kurmuşum. Oraya YOKLUK hakkında bilgiler ekleyip, ezberlemeye çalışıyorum. Yokluk hakkındaki bilgilerimi kusursuz yapmaya çalışıyotum. Yokluk yani Hiçlik. Kainat var olmadan evvelki eyalet YOKLUK muş. Hiçlik miş. Ve sonsuz muş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

You see.. YOK is always there. But şans eseri an evend had occured due to kanunsuzluk Yokluğun içinde. Ve universe was form from absolute nothingness yani komple hiçden.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
