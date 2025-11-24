Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, uzun süredir derinleşen ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Bir zamanlar Avrupa'da boy gösteren kulüpte yaşanan mali kriz, artık tesislerin kapısına haciz memurlarının dayanmasına kadar vardı. Aylardır maaş alamayan personelin yasal süreç başlatmasıyla birlikte kulüp ciddi bir çıkmazın içine sürüklendi.

PERSONEL ALACAKLARINI TAHSİL ETMEK İÇİN İCRAYA BAŞVURDU

Yaklaşık bir yıldır gelir elde edemeyen kulüp çalışanlarının başvurusu üzerine icra memurları polis eşliğinde Adana Demirspor tesislerine geldi. Yapılan incelemeler sonucunda kulübe ait çeşitli eşyaların haciz işlemlerine başlandığı öğrenildi. Tesislerde yaşanan sessizlik ve belirsizlik, krizin kulüp içindeki boyutunu açıkça ortaya koydu.

KULÃœPTEN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Taraftarlar ve kamuoyu gelişmeleri yakından takip ederken, Adana Demirspor yönetimi henüz yaşanan mali krizle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Sessizlik hÃ¢kim olurken, kulübün geleceğine dair soru işaretleri her geçen gün artıyor.

TAKIM EKSİ 23 PUANLA SON SIRADA

Sportif açıdan da zor günler geçiren Adana Demirspor, üst üste aldığı cezaların ardından ligde eksi 23 puana gerileyerek son sıraya demir attı. Ekonomik çöküşün sportif başarısızlıkla birleşmesi, kulübün kısa vadede nasıl bir çözüm üreteceği konusunda büyük endişe yaratıyor.