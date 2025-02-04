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Bir zamanlar herkes adını haykırıyordu! Yıldız futbolcudan eski günlerini hatırlatan gol

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Asya Şampiyonlar Ligi B Grubu 7'nci maçında Al Sadd ile Al Ahli karşılaştı. Maçı 3-1'lik skorla konuk takım Al Ahli kazandı. Maçın en dikkat çeken anı ise Roberto Firmino'nun röveşata golü oldu.

Asya Şampiyonlar Ligi B Grubu 7'nci maçında Al Sadd, Al Ahli ile karşı karşıya geldi. Maçı 3-1'lik skorla konuk takım Al Ahli kazandı. Maça Roberto Firmino'nun röveşata golü damga vurdu.

    SEZON PERFORMANSI

    Firmino bu sezon Al-Ahli formasıyla 25 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

    ROBERTO FİRMİNO KİMDİR?

    Roberto Firmino Barbosa de Oliveira kısaca Roberto Firmino, 2 Ekim 1991 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

    Firmino kariyerine 2008 yılında Brezilya'nın amatör liglerinde mücadele eden CR Brasil'de başladı. 2010 yılında Tombense FC'te transfer oldu ve burdada forma şansı bulamayınca aynı yıl içinde Figueirense'ye transfer oldu. Burada 38 maçta forma giydi 6 gol attı ve olumlu performasıyla adını duyurmaya başladı. Firmino 2010-11 sezonunun devre arasında Bundesliga ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'e transfer oldu. İlk Bundesliga maçına Mainz 05'e kendi evlerinde 2-1 kaybettikleri maçta çıktı. 2015-2016 sezonu öncesi 30 milyon € karşılığında Liverpool FC takımına transfer oldu. Firmino, Liverpool'da 362 maçta forma giyerek 111 gol ve 79 gollük asistle kalitesini ortaya koydu.

    HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

    • 2004-2008 Clube de Regatas
    • 2008-2009 Figueirense
    • 2009-2010 Figueirense
    • 2011-2015 1899 Hoffenheim
    • 2015-Liverpool
    Bir zamanlar herkes adını haykırıyordu! Yıldız futbolcudan eski günlerini hatırlatan gol
    Haberler.com / Barış Polat - Spor
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