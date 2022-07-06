Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı

Eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic ve eşi Jelena Karleusa 14 yıllık evliliklerini noktaladı. NTV'nin aktardığı habere göre,Karleusa, "Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor. Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir" dedi.

"HALKTAN NE İNSANLIK, NE DE ANLAYIŞ BEKLİYORUM"

"Teknik hukuki konular önümüzdeki dönemde anlaşma ile çözülecektir" diyen Karleusa, "Ailemiz ve çocuklarımız için bu zor dönemde medyadan anlayış beklemeyeceğim çünkü boşuna... Halktan ne insanlık, ne de anlayış bekliyorum. Her şeyden kurtuldum, bu yüzden bunu da yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

OLAYLI İLİŞKİ SONA ERDİ

İlişkilerinin son yıllarında sansasyonel olaylarla da gündeme gelen çift yollarını ayırdı. Sondönemde Dusko Tosic'in meslektaşı Filip Djordjevic'in model eşi Jovana ile birlikte olduğu öne sürülmüştü. Karleusa'nın iseBoşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile Facetime'da çıplak bir şekilde görüştüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.

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