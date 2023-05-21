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Altınordu 2.Lig'e düştü! 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Altınordu deplasmanda Çaykur Rizespor, ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi. Altınordu ise Denizlispor'un ardından 2. Lig'e düşen 2'nci ekip oldu. Heyecanın tavan yaptığı 1. Lig'de play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maç 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Altınordu 2. Lig'e düştü.

Bir takım daha 2.Lig'e düştü! Bu heyecana yürek dayanmaz! 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

RİZESPOR ÇIKTI, ALTINORDU DÜŞTÜ

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 68 puana yükseldi ve Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen 2. takım oldu. Altınordu ise 35 puana yükselmesine rağmen, Denizlispor'un ardından 2. Lig'e düşen 2. takım oldu.

Spor Toto 1. Lig'de sonuçlar şu şekilde;

  • Eyüpspor 2-1 Ankara Keçiörengücü
  • Bodrumspor 1-1 Göztepe
  • Bandırmaspor 1-1 Gençlerbirliği
  • Erzurumspor FK 2-0 Boluspor
  • Manisa FK 1-5 Pendikspor

PENDİKSPOR, DİREKT FİNALDE

Alınan sonuçların ardından Pendikspor, ligi 3. sırada tamamladı ve doğrudan play-off finaline kaldı. Ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off'ta sezonu 7. sırada tamamlayan Göztepe ile karşılaşacak. Sezonu 5. sırada bitiren Sakaryaspor, 6. sırada yer alan Eyüpspor ile Süper Lig için mücadele edecek.

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri;

  • Bodrumspor (4) - Göztepe (7)
  • Sakaryaspor (5) - Eyüpspor (6)
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Altınordu Spor Haberler

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