Bir dönem geleceğin yıldızıydı! 33 yaşında teknik direktör oldu

İngiliz futbolunun bir dönem "geleceğin yıldızı" olarak görülen Jack Wilshere, futbol kariyerini erken yaşta noktalamasının ardından yeni bir döneme adım attı. 33 yaşındaki eski futbolcu, İngiltere League One ekibi Luton Town'ın yeni teknik direktörü oldu.

GELECEĞİN YILDIZIYDI, SAHALARI ERKEN BIRAKTI

Arsenal altyapısından yetişen ve genç yaşta İngiliz futbolunun büyük umutlarından biri olarak gösterilen Jack Wilshere, üst düzey performansıyla dikkat çekmişti. Ancak kariyeri boyunca yaşadığı sürekli sakatlıklar, yıldız oyuncunun futbol hayatını erken noktalanmasına neden oldu. Wilshere, 2022 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

LUTON TOWN'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

İngiltere League One kulübü Luton Town, teknik direktörlük görevine Jack Wilshere'i getirdiğini resmen duyurdu. Wilshere, daha önce Norwich City'de yardımcı antrenör ve kısa bir süreliğine geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı. Yeni görevinde kariyerine taze bir başlangıç yapan Wilshere, İngiliz futbolunda "en genç teknik direktörlerden biri" unvanına da sahip oldu.

YENİ DÖNEM, YENİ HEDEF

Basın toplantısında konuşan Wilshere, teknik direktörlük kariyerine büyük bir motivasyonla başladığını, "Futbolculuk kariyerimde yaşadığım iniş çıkışlar bana çok şey öğretti. Şimdi bu tecrübeleri Luton Town'a başarı olarak yansıtmak istiyorum" sözleriyle dile getirdi.

Kulüp yönetimi ise genç teknik adamdan "modern futbol anlayışı ve genç oyunculara dokunuşlarıyla fark yaratmasını" bekliyor.

İNGİLİZ FUTBOLUNDA YENİ BİR SAYFA

Bir dönem Arsenal'in altın jenerasyonunun en parlak isimlerinden olan Jack Wilshere, şimdi yeni rolüyle İngiliz futbolunda yeniden sahne alıyor. Futbolseverler, "Topun sihirbazı Jack"in bu kez kenar çizgilerinde nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor.