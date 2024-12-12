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Bir dönem Avrupa'yı titreten Türk kulübünün anahtarları valiye teslim edilecek

Bir dönem Avrupa'yı titreten Türk kulübünün anahtarları valiye teslim edilecek
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Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un ertelenen olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmadı. İstifa eden mevcut başkan, kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceğini söyledi Süper Lig'de uzun yıllar boy gösteren yeşil-siyahlılar, ülkemizi Avrupa'da da temsil etmişti.

Uzun süre Süper Lig'de boy gösteren ve ülkemizi de Avrupa'da da temsil eden Denizlispor, zor günler geçiriyor. Nesine 3. Lig'in 4. Grup'ta mücadele eden Ege ekibinde ertelenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı, mevcut başkan ve yönetim kurulu görevinden istifa etti.

KONGREDE ADAY ÇIKMADI

Kulüpten yapılan açıklamada, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda 4 Aralık'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ve bugün tekrar aynı salonda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığı belirtildi.

KULÜBÜN ANAHTARI VALİLİĞE TESLİM EDİKECEK

Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulunun görevinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, yarın kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceği kaydedildi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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