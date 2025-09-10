Bir devir sona erdi! Efsane kaleci futbola veda etti

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya'nın efsane isimlerinden olan Fransız file bekçisi Steve Mandanda, futbola veda etti.

EMEKLİLİK KARARINI DUYURDU

Fransa futbol tarihinin önemli kalecileri arasına adını yazdıran Mandanda, emeklilik kararını Fransa basınına yaptığı açıklamayla duyurdu.

'DAHA İYİ BİR SON OLAMAZDI'

40 yaşındaki Mandanda, bu kararıyla ilgili, "Bırakma fikrini kabullenmek için zamana ihtiyacım vardı. Birçok takımdan teklif aldım. Ancak hepsine 'hayır' dedim. Kolay olmadı ama evet futbolu bırakma kararı aldım. Daha iyi bir son olamazdı." dedi.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerinde sırasıyla Le Havre, Olimpik Marsilya, Crystal Palace ve son olarak Rennes formaları giyen Mandanda, efsanesi olduğu Marsilya'da 1 kez Fransa Ligi, 2 kez Fransa Süper Kupası ve 3 de Fransa Lig Kupası şampiyonluğu elde etti. Kulüp kariyerinde toplamda 797 maça çıkan deneyimli kaleci, 5 kez sezonun en iyi kalecisi oldu. Mandanda, Fransa Milli Takımı'nın kalesini ise 35 kez korudu ve Dünya Kupası şampiyonluğu sevincini de 1 kez yaşadı.