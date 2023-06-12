Bir devir sona erdi! Adana Demirspor, Montella ile yollarını ayırdı
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Süper Lig ekibi Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'i bu sezon 4'üncü sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan Adana Demirspor, Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı.
Adana Demirspor kulübü resmi sosyal mesya hesabından yapılan paylaşımda Montella'ya veda edildi.
Yapılan paylaşımda, "Büyük bir özveri ile kulübümüzü ve takımımızı hedeflerine ulaştırmak için tüm gayretiyle çalışarak, teknik direktörlük görevi yapmış olan Sayın Vincenzo Montella ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz" notu düşüldü.
Adana Demirspor'un başında 37 karşılaşmaya çıkan Montella, söz konusu maçlarda 20 galibiyet 9 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.