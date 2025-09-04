Bir dakika bile düşünmeden cevap verdi! Lewandowski'ye 100 milyon euro'luk dev teklif

La Liga devi Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'ye Suudi Arabistan'dan gelen dev teklif ortaya çıktı.

100 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Suudi Arabistan'dan bir takımın Barcelona forması giyen Lewandowski'ye yıllık 100 milyon euro'luk bir maaş teklifi ettiği belirtildi.

DAKİKA BİLE DÜŞÜNMEDEN ANINDA REDDETTİ

Bu teklif karşısında Lewandowski'nin çok düşünmediği ve devasa teklifi anında reddettiği ifade edildi. Suudi Arabistan Yatırım Fonu'na yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada, "Lewandowski, transfer komitesinin Suudi ligine getirmek istediği isimlerden biriydi çünkü bu yaz transfer döneminde birçok yıldızı transfer etmek istediler. Lewandowski, Al Hilal ve Al Nassr'ın gündemine geldi ve onun transferine öncelik verdiler. Lewandowski'ye alternatif olarak Uruguaylı Darwin Nunez belirlenmişti. Yıllık 100 milyon euro teklif edildi. Lewandowski teklifi 1 dakika içerisinde reddetti. Bunu kimse beklemiyordu.'' dedi.

BARCELONA PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Lewandowski, çıktığı 149 maçta 101 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.