Bir anlık dalgınlığın bedeli pahalıya patladı! Süper Lig'de görülmemiş penaltı

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan maçta Rizespor kalecisi Gökhan'ın aut atışını kullanacağı sırada topu Emirhan'a bırakması ve Emirhan'ın topu elle düzeltmesi sonucu hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi. Kaleci Gökhan'ın itirazlarına rağmen karar değişmedi. Penaltıyı kullanan Maxim, Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'nın Rizespor ile oynadığı maçta sahalarda nadir görülen bir an yaşandı.

KALECİ TOPU TAKIM ARKADAŞINA BIRAKTI

0-0 ilerleyen karşılaşmanın 19. dakikasında konuk takım kalecisi Gökhan, autu kullanacağı sırada topu takım arkadaşı Emirhan'a bıraktı.

HAKEM PENALTI VERDİ

Emirhan'ın topu elle düzelttiğini gören hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve penaltı çaldı. Kaleci Gökhan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulundu ancak karar değişmedi. Penaltıyı kullanan Maxim, golü attı ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçti.

İşte o pozisyon;