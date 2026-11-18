Biotekno Körfez Basket, deplasmanda Elan Chalon'a 96-65 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 7. haftasında F Grubu'nda Biotekno Körfez Basket, deplasmanda Fransa'nın Elan Chalon ekibine 96-65 mağlup oldu. Kocaeli temsilcisi 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ikinci yenilgisini yaşarken, ev sahibi Elan Chalon 5. galibiyetini aldı.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 7. haftasında F Grubu'nda Biotekno Körfez Basket, deplasmanda Fransa'nın Elan Chalon ekibine 96-65 mağlup oldu.
Chalon kentindeki mücadelenin ilk çeyreğini 24-12 önde geçen ev sahibi ekip, devre arasına da 46-37 üstünlükle gitti.
Son çeyreğe 72-47 önde giren Elan Chalon, parkeden 96-65 galip ayrıldı.
Organizasyondaki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaeli temsilcisi, ikinci mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi ekip ise 5. galibiyetini elde etti.
Kaynak: AA