Bingölspor'dan Efrayim Gökalp İçin Önemli Destek

TFF 3'üncü Lig B Grubu'nda mücadele eden 12 Bingölspor, pazar günü oynadıkları Karaköprü Belediyespor maçının 267 bin 656 TL'lik bilet gelirinin tamamının, SMA Tip-1 hastası 6 aylık Efrayim Gökalp'in tedavisi için açılan hesaba aktarıldığını açıkladı.

Karlıova ilçesinde yaşayan Nuriye ve Recep Gökalp çiftinin ikinci çocukları olan Efrayim, 4 Mart'ta dünyaya geldi. Bir süre önce meme kanseri teşhisi konulan anne Nuriye Gökalp'in tedavisi devam ederken, oğlu Efrayim'e de SMA Tip-1 tanısı konuldu. Maddi imkanları yetersiz olan aile, oğullarının tedavisi için gerekli olan 85 milyon TL'nin toplanabilmesi amacıyla Bingöl Valiliği'nin onayıyla yardım kampanyası başlattı. Aile, bugüne kadar bu miktarın yalnızca yüzde 6'sının toplanabildiğini belirtirken, baba Recep Gökalp de hem eşi hem de oğlunun aynı anda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldı. Ailenin bu mücadelesi 10 Eylül'de de Demirören Haber Ajansı tarafından haberleştirilerek abonelerine servis edilmişti.

MAÇ GELİRİ EFRAYİM'E

TFF 3'üncü Lig B Grubu'nda mücadele eden 12 Bingölspor, pazar günü sahasında oynadığı ve 4-0 kazandığı Karaköprü Belediyespor maçının bilet gelirinin tamamını Efrayim bebek için açılan hesaba aktarıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "12 Bingölspor ailesi olarak, Karaköprü Belediyespor maçı bilet gelirlerinin tamamını, Bingöl İl Spor Müdürlüğü'nün yaptığı yasal kesintiler sonrası kulübümüze ulaşan 267 bin 656 TL ile birlikte, minik yavrumuz Efrayim Gökalp'in tedavisi için açılan hesaba gururla aktarmış bulunuyoruz. Bu kutsal dayanışma ile birlikte, Efrayim bebeğin tedavisine bugüne kadar ulaştırdığımız toplam destek 455 bin 256 TL'ye yükselmiştir. Yeşil-beyaz sevdamız sadece sahada değil, hayatın tam da içinde, bir çocuğun umudu, bir annenin duası, bir babanın gözyaşı olmuştur. Bu anlamlı süreçte taraftarlarımızın, iş insanlarımızın ve tüm Bingöl halkının desteğiyle gösterilen bu büyük dayanışma, şehrimizin kalbinin nasıl attığını bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermiştir. 12 Bingölspor olarak söz veriyoruz. Bu mücadele, Efrayim bebeğimiz sağlığına kavuşana kadar devam edecek" denildi.