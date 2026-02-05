Bingöllü sporcular 8 madalya kazandı

Türkiye Yıldızlar Ligi Karete Final etabında Bingöl'den giden 8 sporcu, 4 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.

29 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Final Etabı'nda Bingöllü sporcular önemli bir başarıya imza attı. 2572 sporcunun ve 269 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda kenti temsil eden sporcular, final müsabakalarında 4 altın ve 4 gümüş olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Bingöl Valisi Cahit Çelik yaptığı paylaşımda, "Azimleri, disiplinleri ve mücadele ruhlarıyla Bingöl'ün adını başarıyla duyuran sporcularımızı, kıymetli antrenörlerini ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİNGÖL