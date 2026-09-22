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Bingöl Solhan'da Kaymakam Ayaz, Yeni Solhan Spor'un imza töreninde başarılar diledi

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Bingöl Solhan'da Yeni Solhan Spor Voleybol Takımı'nda görev alacak oyuncular, teknik ekip ve yönetim için toplu imza töreni düzenlendi. 2026-2027 sezonu Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek takıma Kaymakam Okan Ayaz ve Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız başarılar diledi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, 2026-2027 sezonu Uzman Posta Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Yeni Solhan Spor Voleybol Takımı'nda görev alacak oyuncular, teknik ekip ve yönetim için toplu imza töreni düzenlendi.

Solhan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Okan Ayaz, yeni sezonda takıma başarılar diledi.

Ayaz, "Atılan imzaların sezon sonunda takımın play-off müsabakalarına kalmasına ve ardından bir üst lige yükselmesine vesile olsun." dedi.

Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız da voleybolun Solhan'da bir spor dalının ötesinde kültür haline geldiğini belirtti.

İlçenin geçmişte Efeler Ligi'nde temsil edildiğini anımsatan Yıldız, gençlerin, taraftarların ve sporcuların desteğiyle takımın önce 1. Lig'e, ardından yeniden Efeler Ligi'ne yükselmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Takımın gençlere örnek olacak başarılara imza atacağına inandığını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu ise takıma yeni sezonda başarılar diledi.

Kulüp Başkanı İbrahim Serdar Demir, törene katılanlara, sporcu Ahmet Kalkan da kendisini sıcak bir ortamda karşılayan taraftarlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından oyuncular, teknik ekip ve yönetim için toplu imza töreni gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zülfü Çalışkan da katıldı.

Kaynak: AA
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