Bingöl'de Sporculara Kano ve Rafting Yarış Botu Hediye Edildi

Bingöl'de sporculara 10 adet kano ile 2 adet rafting yarış botu hediye edildi.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 10 adet kano ile 2 adet rafting yarış botunu kano sporcularına hediye etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de su debisi büyüklüğü olarak önemli bir yere sahip olan Murat Nehri'nde rafting ve kano faaliyetleri yapılmaktadır. 32 bin 757 nüfuslu ilçemizin yüzde 39'u gençlerden oluşmaktadır. Bin 287 lisanslı sporcusu, 8 faal spor kulübü bulunan Genç ilçemizde bu tarz faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlamak ve çeşitli başarılar elde eden sporcularımızı desteklemek amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Bakanlık ve il müdürlüğü olarak Genç ilçemize alanında uzman antrenör ve 10 adet kano ile 2 adet rafting yarış botu aldık ve gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi. - BİNGÖL