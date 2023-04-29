Bilinci kapanan Valencia'nın durumu nasıl? İşte hastaneden gelen görüntü
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Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural'la çarpışmanın etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Enner Valencia, hastaneye kaldırıldı. Hastaneden fotoğrafı paylaşılan Valencia'nın tomografisi temiz çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan DG Sivasspor- Fenerbahçe maçında ceza sahası içerisinde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YERDE KALDI
Maçın 5. dakikasında ceza sahasına yapılan ortaya hareketlenen Enner Valencia ile kaleci Ali Şaşal çarpıştı. Yerde kalan Ekvadorlu golcü kalkamayınca sahaya ambulans girdi. Valencia'ya boyunluk takıldı. Öte yandan maça devam edemeyen golcü oyuncunun yerine oyuna Diego Rossi dahil oldu.
ÖNLEM AMAÇLI HASTANEDE TUTULACAK
Bilinç kaybı yaşayan Valencia ambulansla hastaneye götürüldü. Yıldız futbolcunun tomografi sonuçları temiz çıktı. Önlem amaçlı olarak MR'a alındı. Birkaç saat hastanede tutulacak.