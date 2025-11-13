Haberler

Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atalanta'dan ayrılması beklenen Ademola Lookman'dan Galatasaraylıları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın bir numaralı hedefi haline gelen Ademola Lookman'ın da sarı-kırmızılılara karşı boş olmadığı, İstanbul ve kulüp hakkında bilgi toplamaya başladığı belirtildi.

  • Ademola Lookman, Galatasaray hakkında bilgi toplamak için Victor Osimhen ile iletişime geçti.
  • Ademola Lookman, 2024'te Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü aldı ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
  • Ademola Lookman'ın güncel piyasa değeri 40 milyon eurodur.

İtalya Serie A ekibi Atalanta'dan yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılması beklenen Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'dan Galatasaraylıları heyecanlandıracak bir hamle geldi.

BİLGİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Galatasaray'ın ocak ayındaki bir numaralı transfer hedefi haline gelen Ademola Lookman da sarı-kırmızılı camiaya karşı boş değil. Yıldız oyuncu, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen'den Galatasaray'la ilgili bilgiler toplamaya başladı. Lookman, Osimhen'den kulüp ve İstanbul'daki ortam hakkında fikirler edindi. Victor Osimhen'e gösterilen sevgiden etkilenen Nijeryalı yıldızın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçları izlediği da belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçmiş sezonlarda harikalar yarattığı Atalanta'da bu sezon kötü günler geçiren Lookman, çıktığı 10 maçta sadece 1 gol atabildi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan 28 yaşındaki yıldız, 2024'te Afrika'da yılın futbolcu ödülünü alırken kulübü ile aynı sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖZCAN YAVUZ:

LOKMAN HEKİM YAKIŞIR

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor

Yeni liderin ilk ziyareti Ankara'ya! Erdoğan'ın çözüm için mesajı net
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor! Şimdi de antrenmana çıkmadı

Sergen'i çıldırtacak olay! Yıldız isim antrenmana çıkmadı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, kilosu 345 bin TL'den satılıyor

Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, 345 bin TL'den satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.