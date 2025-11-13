Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İtalya Serie A ekibi Atalanta'dan yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılması beklenen Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'dan Galatasaraylıları heyecanlandıracak bir hamle geldi.

BİLGİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Galatasaray'ın ocak ayındaki bir numaralı transfer hedefi haline gelen Ademola Lookman da sarı-kırmızılı camiaya karşı boş değil. Yıldız oyuncu, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen'den Galatasaray'la ilgili bilgiler toplamaya başladı. Lookman, Osimhen'den kulüp ve İstanbul'daki ortam hakkında fikirler edindi. Victor Osimhen'e gösterilen sevgiden etkilenen Nijeryalı yıldızın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçları izlediği da belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçmiş sezonlarda harikalar yarattığı Atalanta'da bu sezon kötü günler geçiren Lookman, çıktığı 10 maçta sadece 1 gol atabildi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan 28 yaşındaki yıldız, 2024'te Afrika'da yılın futbolcu ödülünü alırken kulübü ile aynı sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.