Bilek güreşinin altın kızı Funda Maral

EDİRNE (DHA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) öğrencisi Funda Maral, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda girdiği iki müsabakada, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Edirne'de 9-11 Mart tarihleri arasında Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 75'inci Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 34 üniversiteden 45'i kadın 200 sporcu katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise, Muş'u en iyi şekilde temsil ettiği yarışmada şampiyonluğa adını yazdıran Funda Maral ile beraberindeki diğer sporcuları kutladı.