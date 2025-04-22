Bilek güreşinde Elazığ rüzgarı

Okul sporları faaliyet programında yer alan, Manisa'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular Türkiye şampiyonu oldu.

Manisa'da 19-20 Nisan tarihlerinde okul sporları kapsamında düzenlenen ve farklı illerden 250 sporcunun katılım sağladığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular damga vurarak ilk üçe adını yazdırdı. Müsabakada Yakub Doğan 65 kilo sol kolda Türkiye Şampiyonu olurken sağ kolda ise Türkiye ikincisi, Davyd Yusupov 75 kiloda sol ve sağ Kol Türkiye ikincisi, Şevval Bingöl ise 60 kiloda sağ kol Türkiye üçüncüsü olarak madalya alarak Elazığ'a bir gurur daha yaşattılar.

Konuya ilişkin Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak spora ve sporculara verdiğimiz önem değer ve eğitimlerin meyvelerini yemeye devam ediyoruz. Manisa'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcularımızdan Yakub Doğan 65 kilo sol kolda Türkiye Şampiyonu olurken sağ kolda ise Türkiye ikincisi, Davyd Yusupov 75 kiloda sol ve sağ kol Türkiye ikincisi, Şevval Bingöl ise 60 kiloda sağ kol Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Sporcularımız ve emeği geçen antrenörlerimizden TOKİ Şehit Arif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Yavuz Arslan'ı, Kaya Karakaya Spor Lisesi beden eğitimi öğretmeni Eyyüp Genç'i ve Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi beden eğitimi öğretmeni Mahmut Bayraklı'yı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi. - ELAZIĞ