Bilek Güreşi Sporcularından İl Müdürü Kabakcı'ya Ziyaret

Bilek Güreşi Sporcularından İl Müdürü Kabakcı'ya Ziyaret
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, bu yılki Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri'nde başarılar elde eden sporcuları makamında kabul etti. Sporcular, Eylül ayında Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Bu yıl 45 madalya alınan bilek güreşi branşında önemli derecelere imza atan sporcular; Kayseri Gençlik ve Sporİl Müdürü Ali İhsanKabakcı'yı ziyaret etti.

Kayseri'de düzenlenen Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri ve Manisa'da düzenlenen Okullar Sporları Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Kayserili sporcu Semanur Demir, Türkiye dördüncüsü olan Mehmet Efe Saru ve Mayıs ayında Samsun'da düzenlenen Okullar Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Seyit Halil Karayamruk, Merve Nur Müftüoğlu ve antrenörleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculardan Eylül ayında Bulgaristan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Semanur Demir'e başarılar diledi ve Melikgazi Bahçelievler Anadolu Lisesi Okul yönetimine desteklerinden dolayı tebrik etti.

Bilek Güreşi branşı 45 madalya alarak büyük başarıya imza attı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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