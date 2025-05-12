Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Samsun'da Başladı

Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği (Kız-Erkek) müsabakaları Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde iki gün sürecek Okul sporları Genç A kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalara 59 ilden 238 sporcu katılıyor.

Müsabakaların ilk gününde 16 sıklette kız - erkek sol kol müsabakaları ve finali gerçekleştirilecek.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness Bilek Güreşi Samsun İl Temsilcisi Osman İnce, liseler arası Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası'nın Samsun'da düzenlendiğini söyledi.

İnce, kendi il ve bölgelerinde dereceye giren sporcuların şampiyonada kıyasıya mücadele ettiğini ifade etti.

Şampiyonaya Rize'den katılan Faruk Emir Yanık, rakiplerini yenerek finallere kaldığını aktardı.

Bilek güreşine arkadaşının yönlendirmesiyle başladığını ve 2,5 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Faruk Emir, "Türkiye ikinciliğim var, bölge şampiyonluklarım ve il ikinciliği ile milli takım seçme derecelerim var. Evde kendi antrenmanlarımı düzenli yapıyorum. Seneye Türkiye şampiyonluğu ve dünya şampiyonluğu hedeflerim var. Haftada iki antrenmanım var." diye konuştu.

Şampiyonaya Ordu'dan katılan lise öğrencisi Yasemin Balcı da bilek güreşine 7. sınıfta başladığını söyledi.

Yasemin, 5 yıldır bilek güreşiyle uğraştığını şampiyonada rakiplerini yenerek finallere katılmak istediğini belirterek, "Üç kere Türkiye Şampiyonası'na katıldım. İkisinde Türkiye ikincisi, birisinde de üçüncü oldum. Seneye inşallah Türkiye birincisi olmayı istiyorum. Hedefim öncelikle Dünya Şampiyonası'na gitmek bunun için çok çabalıyorum." ifadelerini kullandı.