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Bilek güreşçi kızların dünya şampiyonluğu hedefi

Bilek güreşçi kızların dünya şampiyonluğu hedefi
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- Kilis'te beden eğitimi öğretmenlerinin keşfettiği Ayşegül Şahin ile İrem Vuran, Türkiye ve Avrupa'da elde ettikleri derecelerin ardından gözlerini Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na çevirdi

Bilek güreşi milli sporcuları Ayşegül Şahin ile İrem Vuran, Türkiye ve Avrupa'da kazandıkları derecelerin ardından dünya şampiyonu olmak için hazırlanıyor.

12 yaşındaki Ayşegül Şahin ile 14 yaşındaki İrem Vuran'ın bilek güreşindeki yetenekleri, okulda ders aralarında arkadaşlarıyla yaptıkları müsabakalar sırasında beden eğitimi öğretmenlerinin dikkatini çekti.

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan sporcular, kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Ayşegül Şahin, 55 kiloda sağ ve sol kolda, İrem Vuran ise 45 kiloda sol kolda Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Ayşegül ile İrem, ekim ayında Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında kürsüye çıkabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayşegül Şahin, AA muhabirine, 3 yıl önce başladığı bilek güreşinde önce okul yarışmalarında, ardından okullar arası Türkiye şampiyonasında birincilik kazandığını söyledi.

Mayıs ayında Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda altın, sol kolda ise gümüş madalya aldığını anlatan Şahin, "Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak." dedi.

Bilek güreşinin yalnızca erkeklere özgü olmadığına dikkati çeken Şahin, bu algıyı kırmak istediğini vurguladı.

Köy okulunda keşfedildi

İrem Vuran da köy okulunda beden eğitimi öğretmeni tarafından branşa yeteneğinin fark edildiğini anlattı.

Haftada 4 gün antrenman yaptığını aktaran İrem, Budapeşte'deki Avrupa Şampiyonası'nda sol kolda bronz madalya kazandığını belirterek, "Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonasında derece elde ederek bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik, disiplinli çalışmanın başarıyı getirdiğini söyledi.

Hedeflerinin ekim ayında Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Çelik, öğrencilerinin bunun için yoğun hazırlandığını kaydetti.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilek Güreşi Antrenörü İsmail Kurt ise kentte 41 sporcuyla çalıştıklarını, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yaklaşık 200 madalya kazandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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