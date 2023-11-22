Bilecikli Sporcular Taekwondo Şampiyonasında Büyük Başarı Gösterdi

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular toplamda 10 Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye üçüncülüğü ile dönerken, burada büyük başarı gösteren 2 sporcu milli takıma seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular toplamda 10 Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye üçüncülüğü ile dönerken, burada büyük başarı gösteren 2 sporcu milli takıma seçildi.

Taekwondo Poomse Türkiye Şampiyonası, Erzurum Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilirken, Bilecik'i temsil eden 6 sporcu büyük başarılara imza attı.31-40 yaş arası 'Ferdi Erkekler'de Ali Kemal Ustabaş 1'inci, 31-40 yaş 'Ferdi Kadınlar2da Bengü Alkan Çal 1'inci, 41-50 yaş 'Ferdi Erkekler'de Volkan Yalçınkaya 3'üncü, 30 yaş üstü 'Erkekler Senkron' mücadelesinde Volkan Yalçınkaya, Adil Tekin ve Ali Kemal Çal'dan oluşan takım 1'inci oldu.30 yaş üstü 'Pair' müsabakasında müsabakasında Adil Tekin ve Fatma Törehan'dan oluşan ikili takım 1'inci oldu.

Erzurum'daki müsabakalarda yakalanan başarıların akabinde Konya'da yapılan Taekwondo Poomsae Milli Takım seçmelerine katılan sporculardan Ali Kemal Ustabaş ve Bengü Alkan Çal seçmeleri kazanarak, Avusturya İnssbruck'ta yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir sporcuları ve antrenörü göstermiş olduğu başarı ve gayretten dolayı tebrik etti. - BİLECİK