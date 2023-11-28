Bilecikli Özel Sporcu Zeynep Gözgen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda Başarılı
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Bilecikli özel sporcu Zeynep Gözgen, Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. Yarışmada Türkiye dördüncüsü olan Gözgen, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından kutlandı.
Bilecikli özel sporcu Zeynep Gözgen, Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şamapiyonası'ndan başarıyla döndü.
Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şamapiyonası'na Bilecikli özel sporcu Zeynep Gözgen'de katıldı. 81 ilden 500 kişinin katıldığı yarışmada Bilecikli özel sporcu Zeynep Gözgen Türkiye dördüncüsü oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor