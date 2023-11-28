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Bilecikli Özel Sporcu Zeynep Gözgen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda Başarılı

28 Kasım 2023 10:55 Son Güncelleme: 10:57 Abone Ol

Bilecikli özel sporcu Zeynep Gözgen, Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. Yarışmada Türkiye dördüncüsü olan Gözgen, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından kutlandı.