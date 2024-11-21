Bilecikli Öğrenciler Marmara Bölgesi Münazara Yarışmasına Katıldı
Bilecikli öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen online 'Marmara Bölgesi Münazara' yarışmasında 11 ilden 44 takımla yarışarak en iyi fikirlerini savundu. Derece için kıyasıya mücadele eden öğrencilerin bir sonraki katılımı ise 'Türkiye Münazara Ligi' kapsamında üniversiteli gençler arasında gerçekleşecek.
Bilecikli öğrenciler liseler arası 'Marmara Bölgesi Münazara' yarışmasına online olarak katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Münazara Ligi kapsamında liselerarası 'Marmara Bölgesi Münazara' yarışmasına Bilecikli öğrenciler online olarak katıldı. 11 il 44 takımın katıldığı yarışmada Bilecikli öğrencilerinde yarışmasında en iyi fikirlerini beyan ederek derece için kıyasıya mücadele ettiler. Alınan bilgilere göre sırada ki yarışma ise 'Türkiye Münazara Ligi' üniversiteli gençler arasında olacağı öğrenildi. - BİLECİK