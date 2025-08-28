Bilecikli Nur Arı, Uzun Atlama Türkiye İkincisi Oldu

Bilecikli Nur Arı, Uzun Atlama Türkiye İkincisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Nur Arı, uzun atlama branşında 6.14 santimetrelik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu.

İzmir'de düzenlenen Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Nur Arı, uzun atlama branşında Türkiye ikincisi oldu.

Bilecikli sporcu Nur Arı, uzun atlama branşında 6.14 santimetrelik derecesiyle sezonun en iyi performansını sergileyerek büyük bir başarı elde etti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Sporcumuz Nur Arı ve antrenörümüz Mert Moralı'yı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.