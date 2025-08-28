Bilecikli Nur Arı, Uzun Atlama Türkiye İkincisi Oldu

İzmir'de düzenlenen Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Nur Arı, uzun atlama branşında Türkiye ikincisi oldu.

Bilecikli sporcu Nur Arı, uzun atlama branşında 6.14 santimetrelik derecesiyle sezonun en iyi performansını sergileyerek büyük bir başarı elde etti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Sporcumuz Nur Arı ve antrenörümüz Mert Moralı'yı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK