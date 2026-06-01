Beşiktaş altyapısında oynayan Bilecikli genç kaleci Doruk, turnuvayı gol yemeden bitirdi

Bilecikli genç kaleci Doruk Subaşıoğlu, Beşiktaş altyapısındaki takımı ile katıldığı turnuvada kalesini gole kapattı.

Beşiktaş U12 Futbol Takımı, Makedonya'da gerçekleşen International Masters Cup'ta turnuvasında Türkiye'yi temsili etti. Oynadığı 6 karşılaşmayı kalesinde gol görmeden namağlup tamamlayan siyah-beyazlı takımdan Roy Kazancı turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Bilecikli genç kaleci Doruk Subaşıoğlu ise çıktığı 6 müsabakada da kalesini gole kapatarak dikkat çekti. - BİLECİK

