Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Bilecikli İbrahim Tongur, Atletizmde Türkiye Şampiyonu Oldu

Bilecikli İbrahim Tongur, Atletizmde Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli atletizm sporcusu İbrahim Tongur, Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda 800 metrede birinci, 200 metrede ise ikinci oldu.

Bilecikli atletizm sporcusu İbrahim Tongur, 800 metrede Türkiye birinciliğini, 200 metrede ise Türkiye ikinciliğini elde etti

Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışmaları büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen özel sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Bilecikli sporcular üstün performanslarıyla göz doldurdu.

Bilecikli atletizm sporcusu İbrahim Tongur, Yıldızlar kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak 800 metrede Türkiye birinciliğini, 200 metrede ise Türkiye ikinciliğini elde etti. Aynı kategoride yarışan Yiğit Eren Önder, 200 metrede Türkiye beşincisi ve 100 metrede Türkiye dokuzuncusu oldu.

Gençler kategorisinde ise; Murat Can, gülle atmada Türkiye dördüncülüğü; Halil Akça, Türkiye on ikinciliği kazandı. Yusuf Gökçe ise; 100 metrede Türkiye dokuzunculuğu ile yarışmalardaki yerini aldı. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.