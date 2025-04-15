Bilecikli İbrahim Tongur, Atletizmde Türkiye Şampiyonu Oldu

Bilecikli atletizm sporcusu İbrahim Tongur, 800 metrede Türkiye birinciliğini, 200 metrede ise Türkiye ikinciliğini elde etti

Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışmaları büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen özel sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Bilecikli sporcular üstün performanslarıyla göz doldurdu.

Bilecikli atletizm sporcusu İbrahim Tongur, Yıldızlar kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak 800 metrede Türkiye birinciliğini, 200 metrede ise Türkiye ikinciliğini elde etti. Aynı kategoride yarışan Yiğit Eren Önder, 200 metrede Türkiye beşincisi ve 100 metrede Türkiye dokuzuncusu oldu.

Gençler kategorisinde ise; Murat Can, gülle atmada Türkiye dördüncülüğü; Halil Akça, Türkiye on ikinciliği kazandı. Yusuf Gökçe ise; 100 metrede Türkiye dokuzunculuğu ile yarışmalardaki yerini aldı. - BİLECİK