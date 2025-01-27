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Bilecikli Halterci Belgin Gökçe Araz, Türkiye 2'ncisi Oldu

Bilecikli Halterci Belgin Gökçe Araz, Türkiye 2'ncisi Oldu
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Belgin Gökçe Araz, Ankara'da düzenlenen Gençler-Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda 81 kilogram sıkletinde gösterdiği başarıyla Türkiye 2'ncisi oldu. Toplamda 156 kilogram kaldıran Araz, şampiyonaya 410 sporcunun katıldığı etkinlikte Bilecik'i temsil etti.

Bilecikli sporcu Belgin Gökçe Araz, Ankara'da düzenlenen Gençler-Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda sporcu büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Halter Federasyonu 2025 faaliyet programında yer alan Gençler Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye geneli 31 ilden 205 kadın, 205 erkek olmak üzere toplam 410 sporcu katıldı. Ankara Yenimahalle Spor salonunda organize edilen şampiyonada Bilecikli genç halterci Belgin Gökçe Araz da yarıştı. 81 kilogram sıkletinde yarışan Araz, koparmada 72 kilogramda silkmede 84 kg kaldırış yaparak toplamda 156 kilogram derecesiyle Türkiye 2'ncisi oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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