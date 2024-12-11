Bilecikli Genç Sporcu İklim Metin, Balkan Taekwondo Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı
Romanya'nın Oradea şehrinde düzenlenen Balkan Taekwondo Şampiyonasında İklim Metin, 55 kilogramda 2'nci olarak gümüş madalya kazandı. Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılarından dolayı genç sporcuyu ve teknik heyetini tebrik etti.
Bilecikli genç sporcu İklim Metin, Romanya'nın Oredea şehrinde düzenlenen Balkan Taekwondo Şampiyonasında 2'nci oldu.
Balkan Taekwondo Birliği tarafından Romanya'nın Oradea şehrinde düzenlenen şampiyonaya 8 ülkeden 475 sporcu mücadele etti. Bilecikli genç sporcu İklim Metin 55 kilogramda şampiyonada gümüş madalya kazanarak 2'nci oldu. Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Balkan Taekwondo Şampiyonasında 2'nci olarak büyük bir başarıya imza atan İklim Metin ve teknik heyetine tebrik etti. - BİLECİK