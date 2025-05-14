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Bilecikli Genç Gülleci Abdülkerim Akdaş'tan Tarihi Başarı

Bilecikli Genç Gülleci Abdülkerim Akdaş'tan Tarihi Başarı
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Bilecikli genç gülleci Abdülkerim Akdaş, Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası yarışmada 17.17 metre atarak birincilik elde etti. Akdaş, Türkiye'yi başarıyla temsil ederken, yerel yöneticiler başarılarını kutladı.

Bilecikli genç gülleci Abdülkerim Akdaş, Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası yarışmada, 17.17 metreyle tarih yazdı.

Bulgaristan'da gerçekleşen Uluslararası Mladost U18 Meeting yarışmasında Türkiye'yi temsil eden, Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülkerim Akdaş, gülle atma branşında 17.17 metrelik derecesiyle birincilik elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, genç sporcuyu ve antrenörü Sercan Ocak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de yaptığı açıklamada, "Bu önemli başarısından ötürü öğrencimizi, başarıda emeği bulunan antrenörünü, değerli hocalarını ve kıymetli ailesini kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Akdaş'ın uluslararası arenada elde ettiği birincilik, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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