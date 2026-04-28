Haberler

Bilecikli atlet sporcusu şampiyon oldu

Bilecikli atlet sporcusu şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakalarında Bilecik'i temsil eden sporcu Abdulkerim Akdaş önemli bir başarıya imza attı.

Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakalarında Bilecik'i temsil eden sporcu Abdulkerim Akdaş önemli bir başarıya imza attı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Abdulkerim Akdaş, Genç Erkekler A kategorisi gülle atma branşında rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Elde ettiği bu dereceyle 16-17 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan başarılı sporcu, kentin gururu oldu.

Başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuz Abdulkerim Akdaş bu önemli başarısıyla 16-17 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sporcumuzu ve antrenörümüz Sercan Ocak'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası

Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası

Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt