Bilecikli atlet sporcusu şampiyon oldu

Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakalarında Bilecik'i temsil eden sporcu Abdulkerim Akdaş önemli bir başarıya imza attı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Abdulkerim Akdaş, Genç Erkekler A kategorisi gülle atma branşında rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Elde ettiği bu dereceyle 16-17 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan başarılı sporcu, kentin gururu oldu.

Başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuz Abdulkerim Akdaş bu önemli başarısıyla 16-17 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sporcumuzu ve antrenörümüz Sercan Ocak'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

